Luis Manuel Bello Monterroso

Falleció el día 14 de enero de 2026, a los 85 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración. Funeral: hoy jueves, día 15 de enero, a las once de la mañana, en la iglesia de Santa María de Argalo. Entierro: cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE NOIA, sala nº 4.

