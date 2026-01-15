Mi cuenta

Luis Manuel Bello Monterroso

Falleció el día 14 de enero de 2026, a los 85 años de edad.

 l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración. Funeral: hoy jueves, día 15 de enero, a las once de la mañana, en la iglesia de Santa María de Argalo. Entierro: cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE NOIA, sala nº 4.

Noia, 15 de enero de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín