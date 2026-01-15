José Antonio Hombre Nimo

(José de Aurelia, viudo de Aurelia de Sieira)

Falleció el día 14 de enero de 2026, a los 92 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración. Funeral: hoy jueves, día 15 de enero, a las cuatro y cuarto de la tarde en la iglesia parroquial de Santa María de Entines. Entierro: cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE OUTES, sala nº 4.

Entines (Outes), 15 de enero de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín