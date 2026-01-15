Mi cuenta

Francisco Manuel Santiago Rodríguez

(Marido de Lolita a Gata) 

Falleció el 14 de enero de 2026, a los 60 años de edad.

 l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: Cuatro y media de la tarde en la iglesia parroquial de Nosa Señora do Carmen de Aguiño. Entierro: Cementerio parroquial de San Pelaio de Carreira; favores por los que anticipan gracias. El tanatorio permanecerá abierto de 10 de la mañana a 11 de la noche. En nuestra web tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa Mortuoria: TANATORIO CREMATORIO DO BARBANZA - XARÁS, sala nº 6.

Cerca (Aguiño), 15 de enero de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín