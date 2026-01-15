Dolores Blanco Arcos
(Viuda de Clemente García Mourelle)
Falleció el día 14 de enero de 2026, a los 90 años de edad.
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración. Funeral: El jueves día 15 de enero a las cinco y media de la tarde en la iglesia parroquial de San Pedro de Outes. Entierro: Cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE OUTES, sala nº 2.
Boel (Outes), 15 de enero de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín