Sofía Fernández Fernández
Faleceu o día 13 de xaneiro de 2026, aos 100 anos de idade.
l D.E.P. l
A súa familia. Prega unha oración. Enterro: hoxe mércores, día 14 de xaneiro, ás dez e media da mañá no Cemiterio Municipal de Ribeira. Funeral: ás once da mañá na igrexa parroquial de Santa Uxía de Ribeira; favores polos que lle dan as grazas. Na nosa web www.pompasfunebresnoroeste.es teñen a posibilidade de enviar o seu pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO CREMATORIO DO BARBANZA - XARÁS, sala nº 6.
Rúa Pedro Arias (Ribeira), 14 de xaneiro de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín