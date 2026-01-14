Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Sofía Fernández Fernández

Faleceu o día 13 de xaneiro de 2026, aos 100 anos de idade.

l D.E.P. l

A súa familia. Prega unha oración. Enterro: hoxe mércores, día 14 de xaneiro, ás dez e media da mañá no Cemiterio Municipal de Ribeira. Funeral: ás once da mañá na igrexa parroquial de Santa Uxía de Ribeira; favores polos que lle dan as grazas. Na nosa web www.pompasfunebresnoroeste.es teñen a posibilidade de enviar o seu pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO CREMATORIO DO BARBANZA - XARÁS, sala nº 6.

Rúa Pedro Arias (Ribeira), 14 de xaneiro de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín