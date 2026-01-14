Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Serafina Castro Ríos

(Viuda de Don Jesús Fernández Otero)

Falleció ayer martes, día 13 de enero de 2026, a los 97 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Sus hijas, Mª del Carmen (Viuda de Alejandro Sanisidro Buceta), Mª Francisca y Mª Jesús Fernández Castro; nietos, Raquel, Vanessa y Alejandra; María y Jose; Sergio y Sara; nietos políticos, Pepe, Barbara, Paula y Óscar; bisnietos, Eloy, Mateo, Leo y Laura; sobrinos y demás familia.

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que se celebrará HOY MIÉRCOLES, con salida del TANATORIO SANTA EULALIA DE BOIRO a las CINCO MENOS CUARTO DE LA TARDE, hasta la iglesia parroquial de SANTIAGO DE LAMPÓN, en donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y posteriormente se procederá a la inhumación de sus restos mortales en el CEMENTERIO PARROQUIAL; favores por los cuales les anticipan gracias. Nota: Horario velación de 9.30 a 23.00 horas. CAPILLA ARDIENTE: TANATORIO SANTA EULALIA BOIRO, SALA Nº 2.

San Mauro (Lampón), 14 de enero de 2026 Pompas Fúnebres Europeas