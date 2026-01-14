Serafina Castro Ríos

(Viuda de Don Jesús Fernández Otero)

Falleció ayer martes, día 13 de enero de 2026, a los 97 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Sus hijas, Mª del Carmen (Viuda de Alejandro Sanisidro Buceta), Mª Francisca y Mª Jesús Fernández Castro; nietos, Raquel, Vanessa y Alejandra; María y Jose; Sergio y Sara; nietos políticos, Pepe, Barbara, Paula y Óscar; bisnietos, Eloy, Mateo, Leo y Laura; sobrinos y demás familia.

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que se celebrará HOY MIÉRCOLES, con salida del TANATORIO SANTA EULALIA DE BOIRO a las CINCO MENOS CUARTO DE LA TARDE, hasta la iglesia parroquial de SANTIAGO DE LAMPÓN, en donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y posteriormente se procederá a la inhumación de sus restos mortales en el CEMENTERIO PARROQUIAL; favores por los cuales les anticipan gracias. Nota: Horario velación de 9.30 a 23.00 horas. CAPILLA ARDIENTE: TANATORIO SANTA EULALIA BOIRO, SALA Nº 2.

San Mauro (Lampón), 14 de enero de 2026 Pompas Fúnebres Europeas