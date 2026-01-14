Mi cuenta

María Teresa Toucedo Ordóñez

(Viuda de Don José Manuel Romero Iglesias)

Falleció ayer martes, día 13 de enero de 2026, a los 73 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Sus hijos, Juan José, Ana y Tessi Romero Toucedo; hijos políticos, María Díaz, Javier Sanvicente y Fabián Carbajal; nietos, Sergio, Irene, Sara, Noa, Roi y Alén; hermanas, Luisa, Pepa (†) y Maruja (†) Toucedo Ordóñez; hermanos políticos, hermanas políticas, sobrinos, primos y demás familia.

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que se celebrará HOY MIÉRCOLES, con salida del TANATORIO SANTA EULALIA DE BOIRO a las CUATRO Y MEDIA DE LA TARDE, hasta la iglesia parroquial de SAN CRISTÓBAL DE ABANQUEIRO, en donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y posteriormente se procederá a la inhumación de sus restos mortales en el CEMENTERIO PARROQUIAL; favores por los cuales les anticipan gracias. Nota: Horario velación de 9.30 a 23.00 horas.

CAPILLA ARDIENTE: TANATORIO SANTA EULALIA BOIRO, SALA Nº 1.

Egipto (Abanqueiro), 14 de enero de 2026 Pompas Fúnebres Europeas