María Dominga Martínez Souto

(Dominga do Feirán)

Falleció el día 13 de enero de 2026, a los 87 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: El miércoles día 14 de enero a las cinco y cuarto de la tarde en la iglesia de San Pedro de Outes. Entierro: Cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE OUTES, sala nº 2.

Cures (Outes), 14 de enero de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín