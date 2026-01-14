Mi cuenta

Diario de Arousa

María del Pilar Oujo Oujo

(Pilar a dos Cucos de Bandaorrio)

Faleceu o día 13 de xaneiro de 2026, aos 77 anos de idade

l D.E.P. l

A súa familia. ROGA unha oración. Incineración: Xoves día 15 ás once da mañá no Tanatorio Crematorio do Barbanza - Xarás. Funeral de cenizas: Ás sete da tarde na igrexa parroquial de Santa Uxía de Ribeira; favores polos que lle dan as grazas. Na nosa web www.pompasfunebresnoroeste.es teñen a posibilidade de enviar o seu pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO CREMATORIO DO BARBANZA - XARÁS, sala nº 4.

Os Páramos (Martín), 14 de xaneiro de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín