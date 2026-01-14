Mi cuenta

Manuel González Tubío

Falleció en Lanzarote, el día 8 de enero de 2026, a los 62 años de edad

l D.E.P. l

Su familia. INFORMA que sus restos mortales serán incinerados el miércoles día 14 de enero a las cinco de la tarde en el Tanatorio Crematorio do Barbanza - Xarás; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE RIANXO, sala nº 1.

Rianxo, 14 de enero de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín