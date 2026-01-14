Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Juan Luís Novelle Rodríguez

Falleció el 12 de enero de 2026

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración e informa que sus restos mortales, serán incinerados en el Tanatorio Crematorio do Barbanza - Xarás en la intimidad familiar. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE POBRA DO CARAMIÑAL, sala nº 4, (Calle Venecia nº 50 - Pobra do Caramiñal).

Pobra do Caramiñal, 14 de enero de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín