Manuela Nine Rodríguez

(Lela a Checa) (Viuda de Don Marcelino Alonso Fernández)

Falleció el domingo 11 de enero de 2026, a los 94 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Sus hijas, Mª Manuela y Mª del Pilar Alonso Nine; hijos políticos, Francisco Abalo Silva y Antonio Viturro González (=); nietos, Berta, Sandra, David y Miguel Ángel; nieto político, Francisco; bisnietos, Samuel, Sara, Mateo, Nuria y Antía; sobrinos y demás familia.

Da las más expresivas gracias a cuantas personas se dignaron a asistir en la tarde de ayer, lunes 12 de enero, al acto de conducción del cadáver desde el Tanatorio de Boiro a la iglesia parroquial de San Cristóbal de Abanqueiro, donde se celebró el funeral, así como a todas aquellas que por otros medios le testimoniaron su condolencia.

Egipto (Abanqueiro), 13 de enero de 2026 Pompas Fúnebres Europeas