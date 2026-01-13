Julia Divina Rodríguez Baleirón

(Viuda de Don Ramón Rial González)

Falleció ayer lunes día 12 de enero de 2026, a los 67 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Sus hijos, José Eugenio y Sergio “Yuli” Rial Rodríguez; hija política, Mª Luisa Ferreiro Ayaso; nietas, Carla y Aroa; hermanas, Ramona, Mª Elena y Herminia Rodríguez Baleirón; hermanos políticos, sobrinos, tíos, primos y demás familia.

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que se celebrará HOY MARTES, con salida del TANATORIO M. SÁNCHEZ de RIANXO a las CINCO MENOS CUARTO DE LA TARDE, hasta la iglesia parroquial de SANTA MARÍA DE ASADOS, en donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y posteriormente se procederá a la inhumación de sus restos mortales en el CEMENTERIO PARROQUIAL, favores por los cuales les anticipan gracias. CAPILLA ARDIENTE: TANATORIO M. SÁNCHEZ DE RIANXO, SALA Nº 3. El horario de velación será de nueve y media de la mañana a once de la noche.

Montegrande (Asados), 13 de enero de 2026 Pompas Fúnebres Europeas