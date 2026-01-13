Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Julia Divina Rodríguez Baleirón

(Viuda de Don Ramón Rial González)

Falleció ayer lunes día 12 de enero de 2026, a los 67 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Sus hijos, José Eugenio y Sergio “Yuli” Rial Rodríguez; hija política, Mª Luisa Ferreiro Ayaso; nietas, Carla y Aroa; hermanas, Ramona, Mª Elena y Herminia Rodríguez Baleirón; hermanos políticos, sobrinos, tíos, primos y demás familia.

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que se celebrará HOY MARTES, con salida del TANATORIO M. SÁNCHEZ de RIANXO a las CINCO MENOS CUARTO DE LA TARDE, hasta la iglesia parroquial de SANTA MARÍA DE ASADOS, en donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y posteriormente se procederá a la inhumación de sus restos mortales en el CEMENTERIO PARROQUIAL, favores por los cuales les anticipan gracias. CAPILLA ARDIENTE: TANATORIO M. SÁNCHEZ DE RIANXO, SALA Nº 3. El horario de velación será de nueve y media de la mañana a once de la noche.

Montegrande (Asados), 13 de enero de 2026 Pompas Fúnebres Europeas