José Luis Bouzo Carballo

Falleció el día 12 de enero de 2026, a los 72 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: el martes día 13 de enero a las seis de la tarde en la capilla del crematorio de Rianxo. Incineración: Tanatorio Crematorio do Barbanza; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: CREMATORIO DE RIANXO, sala nº 1.

A Marquesa (Asados), 13 de enero de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín