Carmen Martínez Lojo

(Viuda de Ramón García Paz) (Moncho do Sombreiro)

Falleció el día 12 de enero de 2026, a los 89 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: Martes, día 13 de enero, a las cinco de la tarde en la iglesia parroquial de Santa Eulalia de Boiro. Entierro: Cementerio Municipal de Vista Alegre; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE BOIRO, sala nº 3.

Boiro de Arriba, 13 de enero de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín