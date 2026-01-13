Carmen Martínez Lojo
(Viuda de Ramón García Paz) (Moncho do Sombreiro)
Falleció el día 12 de enero de 2026, a los 89 años de edad.
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración. Funeral: Martes, día 13 de enero, a las cinco de la tarde en la iglesia parroquial de Santa Eulalia de Boiro. Entierro: Cementerio Municipal de Vista Alegre; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE BOIRO, sala nº 3.
Boiro de Arriba, 13 de enero de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín