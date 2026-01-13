Mi cuenta

Benito Manuel Castro Mejuto

Falleció ayer lunes día 12 de enero de 2026, a los 82 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su esposa, Nieves Núñez Sánchez; hijos, Manuel Doval Martínez y Verónica Castro Núñez; hijos políticos, Irene Vidal Troitiño y Adrián Castellano Lorenzo; nietos, Erik y Uriel Castellano Castro; hermanas, Marisa, América y Blanca María; hermanos políticos, Julio Ojea, Francisco Espiño; Germán Núñez Sánchez y Asunción Fernández Arca; sobrinos, primos y demás familia.

RUEGAN una oración por su alma y su asistencia a la conducción del cadáver que tendrá lugar HOY MARTES, con salida de las Salas Velatorias Carballeiras do Chousiño a las CUATRO Y MEDIA DE LA TARDE, hasta la iglesia parroquial de SAN SALVADOR DE LARO, en donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y seguidamente traslado de sus restos mortales al cementerio de dicha parroquia, favores por los cuales les anticipan gracias. CAPILLA ARDIENTE: SALAS VELATORIAS CARBALLEIRAS DO CHOUSIÑO, SALA Nº 1.

Forcas (Laro), 13 de enero de 2026 Pompas Fúnebres Europeas