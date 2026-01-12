Juan Trigo Martínez

Falleció el 11 de enero de 2026 a los 95 años de edad

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración. Entierro: lunes día 12 de enero a las diez y media de la mañana en el Cementerio Municipal de Ribeira. Funeral: a las once de la mañana en la Iglesia Parroquial de Santa Uxía de Ribeira; favores por los que anticipan gracias. El tanatorio permanecerá abierto de 10 de la mañana a 9 de la noche. En nuestra web www. pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa Mortuoria: TANATORIO CREMATORIO DO BARBANZA - XARÁS, Sala 4.

Paseo de las Carolinas - Ribeira, 12 de enero de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín