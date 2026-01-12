Mi cuenta

Daniel Raul Rodrigues

(Viudo de Doña Manuela Figueira Pérez)

Falleció el día 10 de enero de 2026 a los 93 años de edad confortado con los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Sus cuidadores, Luisa, Juan José y Eduardo; amigos y demás familia.

Da las más expresivas gracias a todas aquellas personas que de una forma u otra testimoniaron sus condolencias y agradece las muestras de cariño recibidas por la asistencia en el día de ayer domingo a la conducción de sus restos mortales desde el Tanatorio de Rianxo a la Iglesia Parroquial de san Juan de Laíño, donde se celebró un funeral de cuerpo presente y su inhumación en el Cementerio Parroquial.

Castro - San Juan de Laiño, 12 de enero de 2026 Pompas Fúnebres Europeas