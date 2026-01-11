María Romero Maneiro

(Maruja)

Falleció el 9 de enero de 2026 a los 89 años de edad

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración. Funeral: domingo día 11 de enero a la una menos cuarto del mediodía en la Iglesia Parroquial de Santa María de Nebra. Entierro: cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. El tanatorio permanecerá abierto de 10 de la mañana a 11 de la noche. En nuestra web www. pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa Mortuoria: TANATORIO DE PORTO DO SON, sala 3.

Aguera - Nebra, 11 de enero de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín