Luisa Tarrio Otero

(Luisa a Coca)

Faleceu o día 10 de xaneiro de 2026 aos 93 anos de idade

l D.E.P. l

A súa familia. Prega unha oración. Funeral: domingo día 11 de xaneiro ás cinco menos cuarto da tarde na Igrexa Parroquial do Divino Salvador de Taragoña. Enterro: cemiterio parroquial; favores polos que lle dan as grazas. Na nosa web www. pompasfunebresnoroeste.es teñen a posibilidade de enviar o seu pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE RIANXO, sala 2.

Lugar Coviña - Taragoña, 11 de xaneiro de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín