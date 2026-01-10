Mi cuenta

Rita Olga Castro Martínez

(Peluquera do Campiño)

Faleceu o día 9 de xaneiro de 2026, aos 94 anos de idade.

l D.E.P. l

A súa familia. Prega unha oración. Funeral: hoxe sábado, día 10 de xaneiro, ás catro e cuarto da tarde na igrexa parroquial de Santa María do Xobre. Enterro: cemiterio parroquial; favores polos que lle dan as grazas. Na nosa web www.pompasfunebresnoroeste.es teñen a posibilidade de enviar o seu pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO POBRA DO CARAMIÑAL, sala nº 4 (Calle Venecia, nº 50 - Pobra do Caramiñal).

O Campiño (Pobra do Caramiñal), 10 de xaneiro de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín