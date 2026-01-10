Manuel Rodríguez Torrado
(Manolo O Panchiño)
Falleció el día 12 de enero de 2025, a los 87 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos
l D.E.P. l
Su esposa, Benigna Mariño Dieste; hijos, María José, Ángeles (†), José Manuel, Carlos y Julia María Rodríguez Mariño; hijos políticos, Francisco Tubío, Bernardo Pazos, Puri Otero, Erundina Lapido y Víctor Costaddo; nietos, Paula, Fátima; Óscar, Alba; Diego, Mariam; Carla; y Víctor; nietos políticos, bisnietos, hermanos (†), hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al FUNERAL DE PRIMER ANIVERSARIO que se celebrará el SÁBADO día 10 de ENERO, a las CINCO DE LA TARDE, en la iglesia parroquial de SAN CRISTÓBAL DE ABANQUEIRO, favores por los cuales les anticipan gracias.
Aldea Grande (Abanqueiro), 10 de enero de 2026 Pompas Fúnebres Europeas