Jacobo Tomás Fernández Formoso
Finou o día 1 de xaneiro de 2025, aos 60 anos de idade, confortado cos Santos Sacramentos
l D.E.P. l
A súa muller, Mª del Carmen Ares Muñiz; pais, Fernando Fernández Seoane (†) e Mª Socorro Formoso Varela; irmáns, Fernando, Camila e Juan (†) Fernández Formoso; irmáns políticos, Pepe e Natalia Ares Muñiz e Juan Blanco Castedo; tíos, sobriños, curmáns e demais familia.
ROGAN unha oración polo eterno descanso da súa alma e a asistencia o funeral de CABODANO que se celebrará o SÁBADO día 10 de XANEIRO ás ONCE da MAÑÁ, na igrexa parroquial de SAN XULIÁN DE LAÍÑO, favores polos cales lles anticipan grazas.
Manselle (San Xulián de Laíño), 10 de xaneiro de 2026 Pompas Fúnebres Europeas