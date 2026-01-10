Mi cuenta

Elvira Tubío Vidal

Falleció el día 6 de enero de 2025, a los 87 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Sus hermanos, María (†), Lourdes (†), Andrés y Moncho (†) Tubío Vidal; hermanos políticos, Manuel Sánchez (†), Antonio Silva, Maricarmen Romero e Isabel Blanco; sobrinos, primos y demás familia.

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al FUNERAL DE PRIMER ANIVERSARIO, que se celebrará el SÁBADO día 10 de ENERO a las CUATRO DE LA TARDE, en la iglesia parroquial de SANTA EULALIA BOIRO, favores por los cuales les anticipan gracias.

Runs (Boiro), 10 de enero de 2026 Pompas Fúnebres Europeas