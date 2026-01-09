Josefina Santos Rego
(Josefina dos Eiteiriños)
Falleció el 8 de enero de 2026, a los 79 años de edad.
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración. Entierro: Viernes, día 9 de enero, a las seis y cuarto de la tarde en el cementerio municipal de Ribeira. Funeral: Siete de la tarde en la iglesia parroquial de Santa Uxía de Ribeira. En nuestra web tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO CREMATORIO DO BARBANZA - XARÁS, sala nº 6.
Ribeira, 9 de enero de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín