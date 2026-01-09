Mi cuenta

José Antonio Miguéns Lestido

Falleció el día 8 de enero de 2026, a los 75 años de edad. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: el viernes día 9 de enero a las seis de la tarde en la Capilla del Crematorio de Rianxo. Entierro: cementerio parroquial de Santa María de Isorna; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: CREMATORIO DE RIANXO, sala nº 1.

Bacariza (Isorna), 9 de enero de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín