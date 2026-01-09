Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Isabel Blanco García

(Isabel da Torre)

 Finou onte xoves, día 8 de xaneiro de 2026, aos 90 anos de idade, confortada cos Santos Sacramentos.

 l D.E.P. l

O seu esposo, Julio Piñeiro Miranda; fillos, Mª Isabel, Pura e Miguel; fillos políticos, Moncho, José Manuel e Carmen; netos, Cristina e Roberto; María, Alberto e Vicki; e Adán; netos políticos, Anael, Carmiña, Dani, Rosanna e Eloy; bisnetas, Vera e Elia; irmáns, Paco (†), José, Eugenio (†) e Moncho; irmáns políticos, Lela (†), Aurita, Juana Mª e Rosalía; sobriños, curmáns e demais familia. Pregan unha oración polo eterno descanso da súa alma e a asistencia á condución do cadáver que se celebrará HOXE VENRES, con saída do TANATORIO SANTA EULALIA BOIRO ás TRES E MEDIA da TARDE, ata a igrexa parroquial de SANTA BAIA DE BOIRO onde se celebrará o funeral de corpo presente e a continuación traslado dos seus restos mortais ó CEMITERIO MUNICIPAL; favores polos cales lles anticipan grazas. Nota: Saída dun autocar ás DÚAS E MEDIA da TARDE de Moimenta pasando por Insuachán, Belles de Abaixo, Belles de Arriba, Cures (estrada), Ameán, Enseño, Pomar de Río, Loxo, Mieites, Comoxo, Boiro (concello) a tanatorio, igrexa, cemiterio e regreso. O horario de velación no tanatorio é de nove e media da mañá a once da noite. CAPELA ARDENTE: TANATORIO SANTA EULALIA BOIRO, SALA Nº 1.

Comoxo (Boiro), 9 de Xaneiro de 2026 Tlfs. 981.848.322 / 629.854.335 - Pompas Fúnebres Europeas