Isabel Blanco García
(Isabel da Torre)
Finou onte xoves, día 8 de xaneiro de 2026, aos 90 anos de idade, confortada cos Santos Sacramentos.
l D.E.P. l
O seu esposo, Julio Piñeiro Miranda; fillos, Mª Isabel, Pura e Miguel; fillos políticos, Moncho, José Manuel e Carmen; netos, Cristina e Roberto; María, Alberto e Vicki; e Adán; netos políticos, Anael, Carmiña, Dani, Rosanna e Eloy; bisnetas, Vera e Elia; irmáns, Paco (†), José, Eugenio (†) e Moncho; irmáns políticos, Lela (†), Aurita, Juana Mª e Rosalía; sobriños, curmáns e demais familia. Pregan unha oración polo eterno descanso da súa alma e a asistencia á condución do cadáver que se celebrará HOXE VENRES, con saída do TANATORIO SANTA EULALIA BOIRO ás TRES E MEDIA da TARDE, ata a igrexa parroquial de SANTA BAIA DE BOIRO onde se celebrará o funeral de corpo presente e a continuación traslado dos seus restos mortais ó CEMITERIO MUNICIPAL; favores polos cales lles anticipan grazas. Nota: Saída dun autocar ás DÚAS E MEDIA da TARDE de Moimenta pasando por Insuachán, Belles de Abaixo, Belles de Arriba, Cures (estrada), Ameán, Enseño, Pomar de Río, Loxo, Mieites, Comoxo, Boiro (concello) a tanatorio, igrexa, cemiterio e regreso. O horario de velación no tanatorio é de nove e media da mañá a once da noite. CAPELA ARDENTE: TANATORIO SANTA EULALIA BOIRO, SALA Nº 1.
Comoxo (Boiro), 9 de Xaneiro de 2026 Tlfs. 981.848.322 / 629.854.335 - Pompas Fúnebres Europeas