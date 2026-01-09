Mi cuenta

Florida Canle Vidal

(Viuda de Don Ramón Vázquez Laiño) Falleció ayer jueves día 8 de enero de 2026, a los 88 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos 

l D.E.P. l

Sus hijas, María del Carmen y Lucía Vázquez Canle; hijo político, José Juan Otero Fernández; nietas, María Creo Vázquez y Elízabeth Otero Vázquez; nieto político, Constantinos Coutsouvelis Mourelatos; biznieta, Sofía Coutsouvelis Otero; primos y demás familia. RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que se celebrará HOY VIERNES, con salida del TANATORIO SANTA EULALIA BOIRO a las ONCE DE LA MAÑANA, hasta la iglesia parroquial de SAN MARTÍN DE FRUIME, en donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y posteriormente se procederá a la inhumación de sus restos mortales al CEMENTERIO PARROQUIAL, favores por los cuales les anticipan gracias. Nota: Horario velación viernes de nueve y media de la mañana a once de la noche. CAPILLA ARDIENTE: TANATORIO SANTA EULALIA BOIRO, SALA Nº 4.

Cabalariza (Fruime), 9 de enero de 2026 Tlfs. 981.848.322 / 629.854.335 - Pompas Fúnebres Europeas