Emilio González Gómez
(Emilio de Candelaria)
Faleceu o día 8 de xaneiro de 2026, aos 91 anos de idade.
l D.E.P. l
A súa familia. PREGA unha oración. Funeral: Venres, 9 de xaneiro, ás once menos cuarto da mañá dende o Tanatorio Crematorio do Barbanza - Xarás á igrexa parroquial de San Pedro de Muro donde se oficiará o funeral polo eterno descanso da súa alma. A continuación, recibirá sepultura no cemiterio parroquial. Na nosa web teñen a posibilidade de enviar o seu pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO CREMATORIO DO BARBANZA - XARÁS, sala nº 3.
Novás (San Pedro de Muro), 8 de xaneiro de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín