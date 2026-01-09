Dolores Mayo Romero
(Lola a de Mayo)
Faleceu o día 8 de xaneiro de 2026, aos 89 anos de idade.
l D.E.P. l
A súa familia. Prega unha oración. Funeral: hoxe venres, día 9 de xaneiro, ás cinco menos cuarto da tarde na igrexa parroquial de Santa Baia de Araño. Enterro: cemiterio parroquial; favores polos que lle dan as grazas. Na nosa web www.pompasfunebresnoroeste.es teñen a posibilidade de enviar o seu pésame online. Casa mortuoria:TANATORIO DE RIANXO, sala nº 1
Lugar Xens (Araño), 9 de xaneiro de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín