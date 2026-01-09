Ana Casais Vidal
Finou o mércores, día 7 de xaneiro de 2026, aos 28 anos de idade, confortada cos Santos Sacramentos
l D.E.P. l
Os seus pais, Domingo Casais Laiño e Ludivina Vidal Cabrera; irmáns, Adrián e Marta Casais Vidal; irmáns políticos, Sara e Roberto; tíos, curmáns e demais familia. Pregan unha oración polo eterno descanso da súa ánima e a asistencia á condución do cadáver que se celebrará HOXE VENRES, con saída do TANATORIO SANTA EULALIA BOIRO ás CINCO MENOS CUARTO da TARDE, ata a igrexa parroquial de SANTA BAIA DE BOIRO onde se celebrará o funeral de corpo presente e a continuación traslado dos seus restos mortais o CEMITERIO MUNICIPAL; favores polos cales lles anticipan grazas. Nota: O horario de velación no tanatorio é de dez e media da mañá a dez da noite. CAPELA ARDENTE: TANATORIO SANTA EULALIA BOIRO, SALA Nº 2.
Boiro, 9 de xaneiro de 2026 Tlfs. 981.848.322 / 629.854.335 - Pompas Fúnebres Europeas