Otilia Ferreira López

Falleció el 6 de enero de 2026, a los 89 años de edad.

 l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración. Funeral: Hoy jueves, día 8, de enero a las once de la mañana en la iglesia parroquial de San Xián de Artes. Entierro: cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO CREMATORIO DO BARBANZA - XARÁS, sala nº 2.

Artes, 8 de enero de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín