María Josefa Insua Godoy
Faleceu o día 7 de xaneiro de 2026, aos 79 anos de idade.
l D.E.P. l
A súa familia. PREGA unha oración. Funeral: o xoves día 8 ás cinco da tarde na igrexa parroquial de San Juan de Sabardes. Enterro: cemiterio parroquial; favores polos que lles dan as grazas. Na nosa web www.pompasfunebresnoroeste.es teñen a posibilidade de enviar o seu pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE OUTES, sala nº 2.
O Freixo (Outes), 8 de xaneiro de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín