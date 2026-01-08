María del Carmen Carregal González

(Viuda de Don Joaquín Lustres)

Falleció el día 6 de enero de 2026, a los 101 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Sus hijos, Joaquín, Mª del Carmen, Ángeles y María Lustres Carregal; hijos políticos, nietos, nietos políticos, bisnietos, sobrinos, primos y demás familia. Da las más expresivas gracias a todas aquellas personas que de una forma u otra testimoniaron sus condolencias y agradece las muestras de cariño recibidas por la asistencia en el día de ayer miércoles, día 7 de enero, al funeral en la iglesia parroquial de Santa Eulalia de Arealonga.

Villagarcía, 8 de enero de 2026 Tlfs. 986.502.292 / 629.854.335 - Pompas Fúnebres Europeas