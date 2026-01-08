Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Juan Manuel Álvarez Martínez

Falleció el 6 de enero de 2026, a los 68 años de edad.

 l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración e informa que sus restos mortales serán incinerados en el Tanatorio Crematorio do Barbanza - Xarás en la intimidad familiar; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO CREMATORIO DO BARBANZA - XARÁS, sala nº 3.

Ribeira, 8 de enero de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín