Juan Manuel Álvarez Martínez

Falleció el 6 de enero de 2026, a los 68 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración e informa que sus restos mortales serán incinerados en el Tanatorio Crematorio do Barbanza - Xarás en la intimidad familiar; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO CREMATORIO DO BARBANZA - XARÁS, sala nº 3.

Ribeira, 8 de enero de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín