Josefa Beatriz Luaces Teijido

(Viúva de Don Luis Cristobo Fungueiriño) 

Finou hoxe mércores día 7 de xaneiro de 2026, aos 76 anos de idade, confortada cos Santos Sacramentos

 l D.E.P. l

Os seus fillos, Elisa, Antonio, Luis e Iván Cristobo Luaces; fillos políticos, Celestino Aller, Fátima Salteiro, Noelia Sánchez e Sofía Mosteiro; netos, Xiao, Paulo, Fátima, Gonzalo e Gáel; irmáns, Antón, José Manuel (†) e Carlos (†) Luaces Teijido; irmáns políticos, sobriños, tíos, curmáns e demais familia. HOXE XOVES ás CINCO E MEDIA da TARDE terá lugar un acto de despedida na sala do TANATORIO SAN PELAYO (A ESTRADA) e a continuación traslado dos seus restos mortais para a súa incineración na intimidade familiar no CREMATORIO M. SÁNCHEZ DE RIANXO, favores polos cales lles anticipan grazas. CAPELA ARDENTE: TANATORIO SAN PELAYO (A ESTRADA), SALA Nº 3.

Dorelle (San Xiao de Vea), 8 de xaneiro de 2026 Pompas Fúnebres Europeas