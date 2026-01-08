Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Dolores Martínez Pérez

(Lola do Patrón)

 Falleció el 7 de enero de 2026, a los 91 años de edad 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Entierro: El jueves día 8 de enero a las cinco y cuarto de la tarde en el cementerio municipal de Ribeira. Funeral: A las siete de la tarde en la iglesia parroquial de Santa Uxía de Ribeira; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO CREMATORIO DO BARBANZA - XARÁS, sala nº 4.

Avda. de Ferrol (Ribeira), 8 de enero de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín