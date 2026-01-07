Mi cuenta

José Sampedro Queiruga

(José de Cameán) 

Falleció el 6 de enero de 2026, a los 77 años de edad. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: Miércoles día 7 de enero a las cinco menos cuarto de la tarde en la iglesia parroquial de San Pedro de Muro. Entierro: Cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO CREMATORIO DO BARBANZA - XARÁS, sala nº 6.

Basoñas (San Pedro), 7 de enero de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín