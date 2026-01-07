Eugenio Manuel Botana Gómez
Faleceu o día 6 de xaneiro de 2026, aos 82 anos de idade.
l D.E.P. l
A súa familia. PREGA unha oración. Funeral: o mércores día 7 ás seis da tarde na igrexa parroquial de Santo Estevo de Queiruga. Enterro: Cemiterio parroquial; favores polos que lles dan as grazas. Na nosa web www.pompasfunebresnoroeste.es teñen a posibilidade de enviar o seu pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE PORTO DO SON, sala nº 5.
Tarrío (Queiruga), 7 de xaneiro de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín