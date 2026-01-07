Benita González Lema
Falleció el 6 de enero de 2026, a los 89 años de edad.
l D.E.P. l
Su familia. Funeral: el miércoles día 7 a las cuatro de la tarde en la iglesia parroquial de San Pedro de Palmeira. Entierro: Cementerio municipal de Palmeira; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO CREMATORIO DO BARBANZA – XARÁS, sala nº 6.
Rúa Cruceiro de Cruces (Palmeira), 7 de enero de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín