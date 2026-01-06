Vicente Figueira Carou
(Vicente do Ferreiro)
Falleció el día 5 de enero de 2026, a los 84 años de edad.
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración. Funeral: el martes día 6 de enero a las cinco menos cuarto de la tarde en la iglesia parroquial de Divino Salvador de Taragoña. Entierro: cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE RIANXO, sala nº 1.
Ourille (Taragoña), 6 de enero de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín