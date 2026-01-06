José Caamaño García

(Piñote) (Viudo de Lola Freire)

Falleció el 5 de enero, a los 93 años, de edad, confortado con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción, martes 6 de enero a las cinco menos cuarto, celebración de la palabra de cuerpo presente en la iglesia parroquial de Muros de San Pedro y sepelio a continuación en el cementerio municipal de la Atalaya. El funeral por su eterno descanso se celebrará el miércoles día 7 a las seis de la tarde. Tanatorio de Muros, Poligono de Ventin, sala nº 1.

Muros, 6 de enero de 2026 Tanatorios Grupo Pombo Vazquez e Hijos