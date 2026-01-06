Mi cuenta

Edelmira Boo Resúa

(Viuda de Belarmino Resúa Brión) (Belarmino o da sapateira)

Falleció ayer lunes, día 5 de enero de 2026, a los 97 años de edad, confortada con los SS.SS.

l D.E.P. l

Sus hijos, Mª Luisa, Manuela y José Francisco Resúa Boo: hijos políticos, Carlos Ventoso, Antonio Ventoso (=) y María Lema; nietos, Mª Estrella, Carlos, Iván, Toño y Fran; nietas políticas, Nélida y Mary; bisnietos, Carlos, Paula, Antón, Fabio, Mauro y Kevin; sobrinos, primos y demás familia.

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que se celebrará HOY MARTES, con salida del TANATORIO SANTA EULALIA DE BOIRO a las CINCO DE LA TARDE, hasta la iglesia parroquial de SAN ANDRÉS DE CURES, en donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y posteriormente se procederá a la inhumación de sus restos mortales en el CEMENTERIO PARROQUIAL, favores por los cuales les anticipan gracias. Horario velación de nove e media da mañá a once da noite. CAPILLA ARDIENTE: TANATORIO SANTA EULALIA BOIRO, SALA Nº 2.

Noceda (Cures), 6 de enero de 2026 Pompas Fúnebres Europeas