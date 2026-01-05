Mª José Hermo Túñez

Falleció el día 4 de enero de 2026, a los 56 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: el lunes día 5 de enero a las cinco y cuarto de la tarde en la iglesia parroquial de Santa Cristina de Barro. Entierro: Cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE NOIA, sala nº 1.

Lugar Vista Hermosa (Noia), 5 de enero de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín