Lidia Agra Vilas

Falleció el día 4 de enero de 2026, a los 92 años de edad. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: lunes día 5 de enero a las cuatro de la tarde en la iglesia parroquial de San Juan de Lousame. Entierro: cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE LOUSAME, sala nº 1.

Aldea Grande (Lousame), 5 de enero de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín