Teresa Pérez Fernández

Falleció el 3 de enero de 2026, a los 94 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Incineración: el domingo día 4 de enero a las ocho de la tarde en el Tanatorio Crematorio do Barbanza - Xarás. Funeral: el lunes día 5 a las once y media de la mañana en la iglesia parroquial de San Pedro de Palmeira; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: Tanatorio Crematorio do Barbanza - Xarás, sala nº 2.

Riazor (Palmeira), 4 de enero de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín