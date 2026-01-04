Mi cuenta

Diario de Arousa

Ramón Domínguez Pérez

(Moncho o Piloto) 

Falleció el 3 de enero de 2026, a los 89 años de edad. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Entierro: El domingo día 4 de enero a las cinco y cuarto de la tarde en la iglesia parroquial de San Pedro de Palmeira. Entierro: Cementerio Municipal de Palmeira; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO CREMATORIO DO BARBANZA - XARÁS, sala nº 3.

Lugar Esteirón (Palmeira), 4 de enero de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín