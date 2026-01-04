Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Pilar Sánchez García

(Pilar a do Carro)

 Falleció el 3 de enero de 2026, a los 78 años de edad.

 l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Liturgia: domingo día 4 a las cuatro y cuarto de la tarde. Entierro: jueves día 8 a las seis de la tarde Iglesia Parroquial de Nosa Señora do Carmen de Aguiño. Entierro: cementerio parroquial de San Paio de Carreira; favores que agradecen. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. CASA MORTUORIA: TANATORIO CREMATORIO DO BARBANZA - XARÁS, sala nº6.

Aguiño, 4 de enero de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín