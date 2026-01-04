Pilar Sánchez García

(Pilar a do Carro)

Falleció el 3 de enero de 2026, a los 78 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Liturgia: domingo día 4 a las cuatro y cuarto de la tarde. Entierro: jueves día 8 a las seis de la tarde Iglesia Parroquial de Nosa Señora do Carmen de Aguiño. Entierro: cementerio parroquial de San Paio de Carreira; favores que agradecen. CASA MORTUORIA: TANATORIO CREMATORIO DO BARBANZA - XARÁS, sala nº6.

Aguiño, 4 de enero de 2026