Pilar Sánchez García
(Pilar a do Carro)
Falleció el 3 de enero de 2026, a los 78 años de edad.
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración. Liturgia: domingo día 4 a las cuatro y cuarto de la tarde. Entierro: jueves día 8 a las seis de la tarde Iglesia Parroquial de Nosa Señora do Carmen de Aguiño. Entierro: cementerio parroquial de San Paio de Carreira; favores que agradecen. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. CASA MORTUORIA: TANATORIO CREMATORIO DO BARBANZA - XARÁS, sala nº6.
