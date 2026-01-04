Manuel Luis Fernández Suárez
Finou onte sábado día 3 de xaneiro de 2026, aos 85 anos de idade, confortado cos Santos Sacramentos.
l D.E.P. l
A súa muller, Nieves Calo Ríos; fillos, Mª José, José Manuel (†), Mª Encarnación e Mª Nieves; netos, Cesar, Alba e Verónica; bisneta, Lara; netos políticos, irmáns políticos, sobriños, curmáns e demais familia. PREGAN unha oración polo eterno descanso da súa alma e a asistencia á conducción dos seus restos mortais, que se celebrará hoxe DOMINGO, con saída do TANATORIO SANTA EULALIA BOIRO ás CINCO E CUARTO DA TARDE, ata a igrexa parroquial de SAN CRISTOBO DE ABANQUEIRO onde se celebrará o funeral de corpo presente e a continuación traslado dos seus restos mortais ao cemiterio parroquial, favores polos cales lles anticipan grazas. CAPELA ARDENTE: TANATORIO SANTA EULALIA BOIRO, SALA Nº 1. Horario velación de nove e media da mañá a once da noite.
