Juan Rodríguez Caamaño
(Chicho Bolillo)
Faleceu o día 3 de xaneiro de 2026, aos 87 anos de idade.
l D.E.P. l
A súa familia. PREGA unha oración. Funeral: O domingo día 4 de xaneiro ás catro e cuarto da tarde na igrexa parroquial de Santa Columba de Rianxo. Enterro: Cemiterio municipal; favores polos que lle dan as grazas. Na nosa web www. pompasfunebresnoroeste.es teñen a posibilidade de enviar o seu pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE RIANXO, sala nº 2.
Rúa Roxelio Pérez (Rianxo), 4 de xaneiro de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín