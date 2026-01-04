Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Juan Rodríguez Caamaño

(Chicho Bolillo) 

Faleceu o día 3 de xaneiro de 2026, aos 87 anos de idade.

 l D.E.P. l

A súa familia. PREGA unha oración. Funeral: O domingo día 4 de xaneiro ás catro e cuarto da tarde na igrexa parroquial de Santa Columba de Rianxo. Enterro: Cemiterio municipal; favores polos que lle dan as grazas. Na nosa web www. pompasfunebresnoroeste.es teñen a posibilidade de enviar o seu pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE RIANXO, sala nº 2.

Rúa Roxelio Pérez (Rianxo), 4 de xaneiro de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín